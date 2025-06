Le parole di un attore di Broadway su Madonna | La celebrity più spaventosa

Anthony Ramos, celebre attore di Broadway, ha recentemente rivolto dure parole contro Madonna, descrivendola come una delle celebrity più spaventose da affrontare. L’attacco nasce da un episodio accaduto nel 2015, durante una replica di "Hamilton", quando la regina del pop fu avvistata tra il pubblico. Questa critica svela un lato inaspettato della star, spesso idolo dei fan, che ora si trova al centro di discussioni e polemiche. Ma cosa si nasconde dietro queste parole?

Madonna è al centro di una critica mossa da Anthony Ramos, un attore teatrale che ha puntato il dito contro la popstar per un presunto comportamento avuto durante una replica dello spettacolo Hamilton tenutosi a Broadway. La queen of pop era stata avvistata nel 2015 tra il pubblico del musical di Broadway, quando all’epoca vestiva l’artista i panni di Philippe Hamilton e John Laurens nella produzione di Lin Manuel Miranda. Intervistato nel programma Watch What Happens Live With Andy Coen, l’attore non ha avuto parole al miele nei confronti della popstar, definendola “La celebrità più spaventosa”: “ La più terrificante è stata Madonna, con l’iPad in faccia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Le parole di un attore di Broadway su Madonna: “La celebrity più spaventosa”

In questa notizia si parla di: broadway - attore - madonna - parole

Tom Felton torna ad essere Draco Malfoy: L’attore di Harry Potter arriva a Broadway - Tom Felton, il celebre volto di Draco Malfoy in Harry Potter, ritorna sul palcoscenico di Broadway per far vivere nuovamente l’iconico personaggio.

Spettacolo: Star di Broadway attacca Madonna: «Si è comportata in modo terrificante» |; Madonna le parole di un attore di Broadway: La celebrity più spaventosa; Madonna le parole di un attore di Broadway | La celebrity più spaventosa.

Le parole di un attore di Broadway su Madonna: “La celebrity più spaventosa” - Madonna è al centro di una critica mossa da Anthony Ramos, un attore teatrale che ha puntato il dito contro la popstar per un presunto comportamento avuto durante una replica dello spettacolo Hamilton ... Scrive msn.com

Spettacolo Star di Broadway attacca Madonna: «Si è comportata in modo terrificante» - La Regina del Pop pare abbia fissato il suo iPad per tutta la durata di un musical con protagonista l'attore Anthony Ramos. Come scrive bluewin.ch