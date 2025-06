Le nuove Indicazioni nazionali e la scuola dell’Infanzia | centralità del bambino nel progetto educativo campi di esperienza gioco inclusione e il docente come mediatore del sapere

Le nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo 2025 pongono al centro della scuola dell’infanzia il bambino, riconoscendone la centralità nel progetto educativo. Attraverso campi di esperienza, gioco e inclusione, si promuove uno sviluppo armonico e autentico, con il docente che diventa mediatore del sapere. Questa fase fondamentale mira a favorire una crescita serena e una prima costruzione delle relazioni sociali, consolidando le basi per un apprendimento duraturo.

La scuola dell’infanzia, come delineata dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2025, si configura come la prima tappa del sistema educativo nazionale. Essa è inserita nel Sistema integrato “zerosei” e si rivolge ai bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni. In questa fase iniziale del percorso scolastico, la scuola assume una propria identità pedagogica, centrata sull'accoglienza, la cura e la costruzione delle prime relazioni significative. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it