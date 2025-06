Le Mura si rifanno il look | via al cantiere sui baluardi chiude un tratto di Sottomura

Le mura storiche si preparano a sfoggiare un nuovo look, trasformando il loro volto per accogliere visitatori e residenti in un ambiente ancora più suggestivo e accessibile. A partire da lunedì 23 giugno, i lavori interesseranno il camminamento della fortezza di via Baluardi e il Baluardo dell’Amore, segnando l’inizio del progetto ‘Percorso Accessibile Mura Sud’. Un intervento che promette di valorizzare e rendere più fruibile uno dei patrimoni più preziosi della città.

Lavori al via da lunedì 23 giugno sul camminamento della fortezza di via Baluardi e all'altezza del Baluardo dell'Amore (accesso al baluardo livello strada), dove verrà allestito il cantiere dei progetti di realizzazione del 'Percorso Accessibile Mura Sud'

