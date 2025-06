Le mostre dedicate ai gioielli da vedere nel mondo quest'anno

della loro straordinaria espressività, capaci di raccontare storie millenarie, innovazione e arte in ogni dettaglio. Scoprite con noi i principali eventi da non perdere nel 2025, un viaggio tra eleganza, creatività e cultura globale che vi lascerà sicuramente senza fiato.

Tra Asia, Europa e Africa, sono tante le mostre di gioielli del 2025 a illuminare la scena culturale globale. Maison storiche e curatori visionari tracciano un nuovo atlante estetico, dove alta gioielleria, moda e arti decorative si incrociano. Ecco dove andare per lasciarsi stupire da creazioni uniche e preziosissime. Dalle tiare di Cartier ai collier di Bulgari, queste mostre vi lasceranno senza fiato per i gioielli ma soprattutto per il punto di vista originale con cui ognuna viene raccontata. Roma, la visione fotografica di Bulgari. Nella cornice preziosa della DOMVS, il museo all’interno del flagship romano di via dei Condotti, Bulgari presenta” The Genius of Images” dal 11 giugno 2025 al 1° febbraio 2026. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Le mostre dedicate ai gioielli da vedere nel mondo quest’anno

In questa notizia si parla di: mostre - gioielli - dedicate - vedere

Scarica il catalogo "ART NOUVEAU WEEK: Edizione 2025" con tutto il programma eventi. **Torna il festival “Art Nouveau Week”** *Da martedì 8 a lunedì 14 luglio 2025 torna la settimana internazionale del Liberty, tra visite guidate, grandi tour, mostre e conve Vai su Facebook

Le mostre dedicate ai gioielli da vedere nel mondo quest’anno; Motor Valley Fest 2025: Parate, mostre, esperienze interattive: un weekend imperdibile dedicato alla passione per i motori, tra innovazione, arte e cultura; 25 mostre d’arte da non perdere in Italia nel 2025.

Le mostre dedicate ai gioielli da vedere nel mondo quest’anno - Le mostre di gioielli del 2025 da non perdere sono molte e toccano tutte le parti del mondo: da Asia a Europa. Lo riporta amica.it

Le mostre di gennaio 2025 - I gioielli/archetipi della mostra Andrea Branzi: Civilizations Without Jewels Have Never Existed sono visitabili alla Galleria 10·Corso·Como per ammirare il design come ponte tra natura, cosmo e ... Riporta living.corriere.it