Le lezioni del Dottore Valentino nel suo regno L’Academy prende appunti

Valentino Rossi, leggenda del MotoGP, trasforma la sua passione in un vero e proprio insegnamento presso L8217Academy. Immaginate un’aula magna dove si discutono le strategie per dominare la pista: qui il dottore Valentino impartisce lezioni che vanno oltre la semplice teoria, ispirando futuri campioni a sognare in grande. Un’esperienza unica, quella del circuito del Mugello, dove ogni curva diventa un capitolo della sua straordinaria storia di...

Il circuito come una sorta di aula magna. Lì, dove si vanno a discutere le tesi per diventare dottore. La facoltà , in questo caso, è facile facile da immaginare e laurea da portare a casa è quella che ti fa diventare un pilota ‘vero’. Uno da MotoGp. Così, nell’aula magna del circuito del Mugello si tengono le lezioni più importanti e in qualche modo decisive del professor Rossi. Valentino Rossi. Lui che sulla pista toscana ha scritto pagine di storia uniche, lui che da queste parti rimane (e rimarrà ) il re assoluto. Così nell’agenda dell’Academy VR46, la scuola piloti che sforna campioni voluta, realizzata e diretta da Vale, le tappe invernali e primaverili al circuito del Mugello, sono di fatto le lezioni più attese dei suoi allievi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

