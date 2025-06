Le leggende dell’heavy metal al ' Summer Festival' a Ferrara l’unica data italiana dei Judas Priest

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile! Le leggende dell’heavy metal tornano in Italia con il loro spettacolo più potente che mai. Mercoledì 2 luglio, nell’ambito del Ferrara Summer Festival, i Judas Priest infiammeranno Piazza Ariostea, portando il loro sound epico e senza tempo. Un’occasione unica per gli appassionati di musica: non perdere questa storica data italiana e lasciati travolgere dall’energia ineguagliabile di una band che ha scritto la storia del metal mondiale.

Mercoledì 2 luglio (e non martedì 1 come da primo annuncio), nell’ambito del 'Ferrara Summer Festival', arrivano sul palco di Piazza Ariostea i Judas Priest, band guidata da Rob Halford e riconosciuta come una pietra miliare dell’heavy metal mondiale. Il gruppo torna in Italia con il loro. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Le leggende dell’heavy metal al 'Summer Festival', a Ferrara l’unica data italiana dei Judas Priest

heavy - metal - summer - festival

