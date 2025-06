Le leggende dell’heavy metal al ' Summer Festival' a Ferrara l’unica data italiana dei Judas Priest

Preparati a vivere un'esperienza unica nel cuore di Ferrara! Mercoledì 2 luglio, nell’ambito del Ferrara Summer Festival, i leggendari Judas Priest saliranno sul palco di Piazza Ariostea, regalando la loro unica data italiana. Con Rob Halford alla guida, questa band è stata e rimane un’icona imprescindibile dell’heavy metal mondiale. Non perdere questa occasione: una serata di pura adrenalina e musica che resterà impressa nella storia!

