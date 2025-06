Le entra in casa e la stupra poi la fuga tra i tetti L' orrore del nordafricano sulla 74enne

Un atto di violenza sconvolgente scuote la comunità: una 74enne è stata brutalmente stuprata e lasciata traumatizzata, mentre l’aggressore si dileguava tra i tetti. La polizia, dopo intense indagini, ha rintracciato il presunto responsabile a Firenze. Un episodio che riaccende il senso di insicurezza e fa riflettere sulla necessità di maggiori misure di tutela.

Il presunto responsabile è stato rintracciato a Firenze. La vittima è stata trasportata in ospedale in stato di choc.

