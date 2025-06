Le due strategie del governo per una svolta su Generali e Bpm

Il governo italiano punta su due strategie chiave per rilanciare Generali e BPM, mentre l'appello dei banchieri centrali europei a favorire l'unione bancaria e il mercato unico dei capitali si scontra con le resistenze delle istituzioni. Un dibattito acceso che potrebbe cambiare il volto del sistema finanziario europeo: scopri come queste mosse potrebbero influenzare il futuro dell'economia italiana e non solo.

L'appello dei banchieri centrali europei a non ostacolare l'unione bancaria e il mercato unico dei capitali con i veti alle aggregazioni tra istituti è accolta con freddezza nelle stanze di Palazzo.

