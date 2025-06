Le città italiane sono sempre più calde è colpa dell’effetto isola

Le città italiane sono sempre più calde, un fenomeno che non può essere ignorato. L’effetto isola di calore superficiale sta trasformando il paesaggio urbano, rendendo le estati più torride e le notti meno rinfrescanti. Uno studio recente dell’Istituto per la BioEconomia del CNR, in collaborazione con Ispra, rivela come questo fenomeno si sia intensificato tra il 2013 e il 2023. Le implicazioni sono serie: è ora di agire per proteggere il nostro futuro.

Le città italiane si stanno surriscaldando sempre di più. A rivelarlo è un nuovo studio dell’ Istituto per la BioEconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in collaboravione con Ispra, che ha analizzato l’ effetto isola di calore superficiale (Suhi) nei 20 capoluoghi regionali tra il 2013 e il 2023. I risultati sono chiari: la temperatura delle superfici urbane continua ad aumentare rispetto a quella delle aree rurali, con implicazioni dirette per la salute, il consumo energetico e la qualità della vita. Cos’è un’isola di calore urbana. Il fenomeno dell’isola di calore urbana si verifica quando le temperature registrate all’interno delle città risultano più alte rispetto a quelle delle campagne circostanti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Le città italiane sono sempre più calde, è colpa dell’effetto isola

