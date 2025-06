Le Cirque Top Performers in liquidazione stop a tutti gli spettacoli | beffati anche centinaia di palermitani

Le Cirque Top Performers, simbolo di magia e spettacolo per tanti palermitani, sono ora in liquidazione e hanno sospeso ogni attività. Una notizia che lascia senza parole, soprattutto per le centinaia di persone che avevano già acquistato i biglietti, sognando una serata indimenticabile. Questa brusca interruzione rappresenta un duro colpo per la comunità e mette in evidenza come le difficoltà economiche possano snaturare il mondo dello spettacolo.

Le Cirque Wtp srl annuncia la sospensione delle attività e la liquidazione giudiziale della società in seguito a "una serie di difficoltà e gravi problematiche sopraggiunte negli ultimi mesi" e così anche a Palermo addio agli spettacoli. Una beffa per centinaia di persone che avevano comprato i. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Le Cirque Top Performers in liquidazione, stop a tutti gli spettacoli: beffati anche centinaia di palermitani

In questa notizia si parla di: cirque - liquidazione - spettacoli - centinaia

Le Cirque Top Performers in liquidazione, stop a tutti gli spettacoli: beffati anche centinaia di palermitani.

Salta definitivamente lo spettacolo circense alla RCF Arena di settembre - REGGIO EMILIA – Niente da fare per lo spettacolo previsto a settembre “Le Cirque Top Performer” alla RCF Arena. Secondo reggionline.com

Cirque Du Soleil, un circo senza animali nato dall’idea di un ex mangiafuoco: la storia è senza lieto fine - Le date di “Totem” erano state riprogrammate – come del resto tantissimi altri spettacoli ... Come scrive ilfattoquotidiano.it