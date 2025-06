Le chiedono consigli per gli acquisti intanto le svuotano la borsa | anziana derubata al supermarket

Un episodio inquietante a Lodi riaccende il dibattito sulla sicurezza nei luoghi pubblici. Tre uomini, fingendo di chiedere consigli per gli acquisti, hanno approfittato dell'attenzione della pensionata di 76 anni per svuotarle la borsa e dileguarsi con i suoi averi. Un episodio che ci invita a riflettere sulla vulnerabilità degli anziani e sull'importanza di vigilare. La vicenda è ancora in fase di indagine, ma ci ricorda quanto sia fondamentale mantenere alta l’attenzione.

Lodi, 21 giugno 2025 ‚ÄstConsigli per gli acquisti, recitava la famosa frase inventata da Maurizio Costanzo per introdurre le pause pubblicitarie durante il suo show televisivo. E proprio con la scusa di chiedere ‚Äúconsigli per gli acquisti‚ÄĚ v√¨s a v√¨s tre persone,¬†di origine centro e sudamericana, hanno derubato una donna di 76 anni in un centro commerciale a Lodi. Le indagini¬†sono state avviate dopo che la signora ha denunciato di essere stata derubata del¬†cellulare e del¬†portafogli mentre era con la figlia in un supermarket di viale Pavia. Due uomini e una donna, probabilmente di origini sudamericane, si erano avvicinati¬†chiedendo con insistenza dritte¬†su quali merci acquistare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it ¬© Ilgiorno.it - Le chiedono consigli per gli acquisti, intanto le svuotano la borsa: anziana derubata al supermarket

In questa notizia si parla di: acquisti - consigli - derubata - supermarket

