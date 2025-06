Le case mai costruite che hanno mandato sul lastrico 24 famiglie e le altre storie che vi siete persi questa settimana su Dossier

Scopri le storie sconvolgenti di chi ha investito tutto in sogni immobiliari, solo per trovarsi a perdere tutto a causa di un ennesimo scandalo urbanistico. Dalle famiglie danneggiate alle trame nascoste, questa settimana su Dossier vi portiamo nel cuore di una crisi che ha spezzato numerose vite. Non perdetevi i dettagli di un fallimento che ancora oggi lascia tante persone senza casa e senza futuro.

Senza casa e senza più soldi. Qualcuno ha investito i risparmi di una vita, altri avevano comprato i mobili il giorno prima dei sigilli al cantiere. Questa settimana, vi raccontiamo le storie di chi è stato vittima dello scandalo urbanistico che ha ridotto sul lastrico 24 famiglie in Brianza. . 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Le case mai costruite che hanno mandato sul lastrico 24 famiglie e le altre storie che vi siete persi questa settimana su Dossier

Senza casa e senza più soldi: lo scandalo urbanistico che ha ridotto sul lastrico 24 famiglie in Brianza - Un caso di corruzione e mala gestione che ha devastato vite e comunità nella Brianza. Questa mattina, la giudice Silvia Pansini emetterà il primo verdetto sullo scandalo urbanistico che ha lasciato 24 famiglie senza casa e senza soldi, portando alla luce le ombre di un sistema corrotto.

