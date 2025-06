Lazzeretto guarda al futuro. Due grandi novità in vista.

Il Lazzeretto si proietta con entusiasmo verso il futuro, forte di un bilancio più che positivo e di ambiziose novità. Dopo aver conquistato la vittoria della Coppa Provinciale di Firenze e qualificazioni ai play-off nel girone di Pistoia, la società dei fratelli Caponi si prepara a nuove sfide. Due grandi novità si profilano all’orizzonte, segnando un nuovo capitolo per questa squadra dinamica e determinata a crescere. La prima riguarda Roberto Peruzzi, che passa dalla panchina al ruolo di direttore...

Vittoria della Coppa Provinciale di Firenze e play-off nel girone di Pistoia rappresentano un bilancio più che positivo per il Lazzeretto in Terza Categoria. Ed è proprio da qui che la società dei fratelli Caponi, il presidente Giovanni e il vice Ottaviano, intende ripartire per gettare solide basi per il futuro. Due le grandi novità per la prossima stagione. La prima riguarda Roberto Peruzzi, che passa dalla panchina al ruolo di direttore generale al posto di Enrico Silvestri. "Abbiano vissuto un anno importante ma difficile che, sebbene la Seconda Categoria non sia arrivata, ha rappresentato comunque una crescita importante facendoci capire dove dovevamo lavorare per migliorare ancora – spiega Peruzzi –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net