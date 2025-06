Lazio Sarri sogna Oyarzabal o Raspadori | duello col Bologna per Van Bommel

Il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio infiamma il mercato, con sogni e strategie che si intrecciano. Tra nomi in voga come Oyarzabal e Raspadori, il club biancoceleste si prepara a sfidare il Bologna nella corsa a Van Bommel. Una sfida appassionante che potrebbe ridefinire il volto della Lazio e aprire nuovi scenari per la prossima stagione.

Il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio ha cambiato il futuro di Matias Vecino. Il centrocampista uruguaiano (classe 1991 ex.

Lazio ufficiale: addio a Baroni, Sarri è il nuovo allenatore - Un cambio di rotta significativo in casa Lazio: Sarri è il nuovo timoniere della squadra biancoceleste.

