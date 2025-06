Lazio lavori in corso per le nuove maglie e il ritorno dell'aquila all'Olimpico

La Lazio si prepara a sorprendere i tifosi con grandi novità: a luglio arriveranno le nuove maglie, simbolo di stile e passione, mentre a settembre tornerà il tanto atteso ritorno dell’aquila all’Olimpico. I lavori in corso non riguardano solo il campo, ma anche il cuore pulsante della squadra. La stagione promette emozioni autentiche e nuovi traguardi: la Lazio è pronta a scrivere un nuovo capitolo di successi.

