Lazio | fissate due amichevoli in Turchia contro Fenerbahçe e Galatasaray

La Lazio si prepara a conquistare i palcoscenici internazionali con due amichevoli di spessore in Turchia contro le illustre rivali Fenerbahçe e Galatasaray. Questi incontri, frutto di una recente partnership strategica con Match PR, promettono emozioni e sfide avvincenti, testando il talento dei biancocelesti di fronte a un pubblico globale. Il debutto contro l’Avellino ha già acceso l’entusiasmo: ora, il vero spettacolo internazionale sta per cominciare...

Roma 21 giugno 2025 - Due giorni fa la Lazio aveva annunciato una nuova partnership strategica con Match PR, una società organizzatrice di eventi sportivi. Il rapporto era legato alla pianificazione e gestione delle amichevoli estive della squadra e come promesso nella giornata di ieri, i biancocelesti hanno ufficializzato due amichevoli dal respiro internazionale e dal profilo elevatissimo. Al debutto in amichevole contro l' Avellino, infatti seguiranno due partite in Turchia. Dall'altra parte del campo non i sarà il Besiktas del grande ex bomber e capitano Ciro Immobile, ma bensì le prime due squadre di questo campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lazio: fissate due amichevoli in Turchia contro Fenerbahçe e Galatasaray

Lazio: Two friendlies set in Türkiye against Fenerbahçe and Galatasaray - Due giorni fa la Lazio aveva annunciato una nuova partnership strategica con Match PR, una società organizzatrice di eventi sportivi. Secondo sport.quotidiano.net

