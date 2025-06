Lazio arriva dall'Olanda il nuovo candidato per il centrocampo | ma prima serve vendere

La Lazio si prepara a potenziare il suo centrocampo: dopo l’arrivo dall’Olanda del nuovo candidato, la società deve prima cedere alcuni giocatori per fare spazio. Tra le possibilità, spicca il nome di Guus Til, un centrocampista con spiccate qualità offensive e un ruolo più vicino a quello di trequartista. Ma quali saranno le mosse della Lazio? Restate sintonizzati per scoprire i prossimi colpi di mercato.

Per il ruolo di mezzala è arrivata a Formello la candidatura di Guus Til. Centrocampista - in realtà con doti più da trequartista che da manovratore. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

