L' avviso orale gli vieta di frequentare pregiudicati eppure gira in loro compagnia Scoperto dalla polizia

L’avviso orale, uno strumento di supervisione e prevenzione, dovrebbe impedire a un soggetto di frequentare pregiudicati. Tuttavia, recenti controlli a Senigallia hanno svelato come qualcuno abbia ignorato questa misura, circolando in compagnia di persone pericolose. La polizia, collaborando con il Reparto prevenzione anticrimine di Perugia, ha agito prontamente, dimostrando ancora una volta che le regole devono essere rispettate per garantire la sicurezza di tutti.

SENIGALLIA – La polizia di Senigallia, assieme ai colleghi del Reparto prevenzione anticrimine di Perugia, hanno provveduto a emettere due sanzioni amministrative e a ritirare un documento a un soggetto. Soprattutto però, gli agenti hanno pizzicato un uomo, verso cui era stato emesso un avviso. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - L'avviso orale gli vieta di frequentare pregiudicati, eppure gira in loro compagnia. Scoperto dalla polizia

In questa notizia si parla di: avviso - polizia - orale - vieta

Spagna, la foto delle anziane signore sedute e l’avviso della polizia: “Via dalla strada, è suolo pubblico” - Un’immagine che cattura il cuore di una scena quotidiana, ma che in Spagna ha acceso un dibattito acceso sulla gestione degli spazi pubblici e le tradizioni locali.

A seguito dell’attività della Polizia di Stato finalizzata alla prevenzione ed alla repressione di condotte violente e di turbamento dell’ordine e della sicurezza pubblica, nei giorni scorsi sono state emesse diverse misure di prevenzione. In particolare il Questore Vai su Facebook

Convocazione per la prova orale della procedura di mobilità volontaria esterna per 2 posti di Agente di Polizia municipale; Droga, minacce, furti ed estorsioni: 17 provvedimenti di avviso orale; Lamezia Terme: il Questore emette due Avvisi Orali nei confronti delle persone ritenute responsabili di un’aggressione durante le riprese per un servizio televisivo - Questura di Catanzaro | Polizia di Stato.

Notificato a Misseri un avviso orale, monito a comportarsi bene - La polizia ha notificato a Michele Misseri un avviso orale emesso dal questore di Taranto: si tratta di un monito a tenere un comportamento conforme alla legge, rivolto al 69enne che domenica ... Da ansa.it

Questura di Catanzaro, emessi quattro provvedimenti di avviso orale aggravato - Misure di Prevenzione: Il Questore di Catanzaro emette quattro provvedimenti di Avviso Orale Aggravato nei confronti di 4 persone della provincia, a seguito di controlli di Polizia e Carabinieri. Lo riporta msn.com