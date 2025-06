Lavori notturni sull’A9 | chiusure tra Lago di Como Como Centro e Chiasso dal 23 al 26 giugno

Se viaggiate tra Lago di Como, Como centro e Chiasso dal 23 al 26 giugno, attenzione ai lavori notturni sull'A9. Autostrade per l’Italia informa che, per effettuare interventi di manutenzione e sicurezza sugli alberi, alcune tratte saranno chiuse durante le ore notturne. Pianificate con anticipo il vostro percorso per evitare disagi e garantire spostamenti sicuri e senza intoppi. Restate aggiornati sulle eventuali variazioni e buoni viaggi!

Autostrade per l'Italia comunica che, a partire da lunedì 23 giugno 2025, verranno effettuati lavori di manutenzione lungo l'autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso. Le operazioni, necessarie per il taglio e la messa in sicurezza delle essenze arboree, comporteranno chiusure notturne in diversi tratti.

