Lavori notturni sull’A9 | chiusure tra Lago di Como Como Centro e Chiasso dal 23 al 26 giugno

Se viaggiate tra lago di Como, Como centro e Chiasso dal 23 al 26 giugno, attenzione ai lavori notturni lungo l’A9. Autostrade per l’Italia ha annunciato interventi di manutenzione essenziali per garantire la sicurezza e la qualità delle strade. Durante questi giorni, alcune tratte saranno chiuse nelle ore notturne, causando possibili variazioni nei piani di viaggio. Informatevi bene prima di partire e pianificate con anticipo il vostro percorso!

Autostrade per l’Italia comunica che, a partire da lunedì 23 giugno 2025, verranno effettuati lavori di manutenzione lungo l’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso. Le operazioni, necessarie per il taglio e la messa in sicurezza delle essenze arboree, comporteranno chiusure notturne in diversi tratti. 🔗 Leggi su Quicomo.it