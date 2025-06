Lavori in piazza Garibaldi il Wwf | Salvaguardare gli alberi dev’essere una priorità

Mentre a Chieti si avviano i lavori di riqualificazione di Piazza Garibaldi, il WWF invita alla riflessione: salvaguardare gli alberi e valorizzare l’ambiente deve essere una priorità. La "villetta", un tempo cuore verde della città, rischia di essere compromessa dall’urbanizzazione e dal cemento. È ora di pensare a un futuro che unisca sviluppo e rispetto per la natura, affinché Piazza Garibaldi possa tornare ad essere un vero spazio di rigenerazione urbana.

Mentre a Chieti iniziano i lavori per la riqualificazione di piazza Garibaldi, un tempo orgogliosamente definita "la villetta", il Wwf invita a una riflessione sul futuro di quella che "da decenni è stata trasformata in parcheggio a raso per sei giorni alla settimana e in sede del mercato.

