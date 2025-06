Lavori in 5 stazioni | cosa cambierà per la Brianza nei prossimi 9 giorni

Scopri come i lavori programmati nelle cinque stazioni della Lombardia, tra cui Monza e Milano, influenzeranno i tuoi spostamenti nei prossimi 9 giorni. Rfi ha annunciato interventi di manutenzione che comporteranno modifiche alle linee ferroviarie, creando possibili disagi ma anche opportunità di miglioramento. Restare aggiornati è fondamentale per pianificare al meglio i tuoi viaggi e affrontare con serenità questa fase di lavoro.

Lavori in cinque stazioni della Lombardia e modifiche per i treni e le linee ferroviarie di passaggio da Monza, molte delle quali con destinazione o partenza anche da Milano. Rfi (Rete ferroviaria italiana) ha annunciato alcuni lavori di manutenzione programmati dal gestore dell'infrastruttura.

Lavori nelle stazioni ferroviarie di Padova e Venezia: modifiche alla circolazione dei treni - Si informano i passeggeri che, nei giorni 26 maggio e 5, 6, 9, 10 e 14 giugno, dalle 9 alle 13, i treni subiranno modifiche di circolazione a causa di interventi di manutenzione nelle stazioni di Padova e Venezia, realizzati da Rete Ferroviaria Italiana per potenziare l’infrastruttura.

