lavori di riqualificazione alla scuola elementare per 616mila euro

Concluso l'anno scolastico, alla scuola primaria "Oreste Marchesi" sono ripresi i lavori previsti dal progetto di riqualificazione "Rigenera Copparo 03", finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'intervento, dell'importo di 616mila euro (di cui 600mila provenienti da fondi Pnrr), è affidato alla ditta Govoni Costruzioni, e seguito dalla società partecipata Patrimonio Copparo. Quello attualmente in corso, è il terzo e ultimo step di lavori che andrà a completarsi entro la ripartenza del nuovo anno scolastico. Si ricorda che il cantiere ha seguito un preciso cronoprogramma, allo scopo di non interferire con lo svolgimento delle attività didattiche: infatti, i lavori sono stati suddivisi in tre fasi da realizzarsi nel corso dei periodi estivi e, quindi, di sospensione delle lezioni per le vacanze.