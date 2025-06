Lavori anche nelle stazioni di Lecco e in Brianza | soppressi alcuni treni da e per la Valtellina

Se viaggiate nelle zone di Lecco e Brianza, è importante essere informati sulle recenti modifiche ai servizi ferroviari. A causa di lavori di manutenzione in diverse stazioni, tra il 24 e il 26 giugno, alcune linee da e per la Valtellina subiranno variazioni tra le 9 e le 13. Restate aggiornati per pianificare al meglio i vostri spostamenti e assicurare un viaggio senza intoppi.

Per lavori di manutenzione svolti dal gestore dell'infrastruttura nelle stazioni di Carnate, Desio, Monza, Lecco, nei giorni 24, 25, 26 giugno fra le 9 e le 13 il servizio delle linee daper Lecco subirà variazioni. I provvedimenti variano nelle diverse date di lavori e interessano anche le. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Lavori anche nelle stazioni di Lecco e in Brianza: soppressi alcuni treni da e per la Valtellina

In questa notizia si parla di: lavori - lecco - stazioni - brianza

La Lecco-Tirano chiusa per lavori: falsa partenza dei bus sostitutivi - La chiusura della tratta Lecco-Tirano per lavori di potenziamento infrastrutturale ha scatenato il caos nel trasporto pubblico locale.

al 14 al 28 giugno, per lavori di manutenzione programmata dalle ore 9 alle 13 nelle stazioni di Carnate Usmate, Como San Giovanni, Desio, Monza e Lecco, alcuni treni subiranno delle variazioni. Le linee interessate sono la “RE” Milano – Chiasso/Locarno, l Vai su Facebook

Lavori anche nelle stazioni di Lecco e in Brianza: soppressi alcuni treni da e per la Valtellina; Lavori in 5 stazioni: cosa cambierà per la Brianza nei prossimi 9 giorni; Guasti e lavori, treni a rilento. Dalla Brianza alla Valtellina disagi per studenti e pendolari.

Lavori in 5 stazioni: cosa cambia per i treni da e per Milano nei prossimi 9 giorni - Per quanto riguarda il Lecco – Milano Rogoredo/Milano Centrale: dal 24 al 26 giugno i treni 2858, 2822, 2824, 2819, 2821, 2863 e 2823 sono soppressi; nei giorni 24 e 25 giugno i treni 2818, 2820 e ... Da milanotoday.it

Lavori infrastrutturali, variazioni ai servizi delle linee da e per Monza - Variazioni ai servizi di alcune linee ferroviarie che possono interessare anche viaggiatori di Como e provincia. primacomo.it scrive