Lavori all' asfalto dopo l' intervento sulla linea elettrica la Domiziana si ' restringe'

Lavori all'asfalto dopo l'intervento sulla linea elettrica: la carreggiata della Domiziana si restringe, creando inevitabili disagi alla viabilità. Per garantire la sicurezza e il corretto ripristino della pavimentazione danneggiata, si rende necessario un restringimento temporaneo sulla SS 7 Quater, nel tratto tra il km 13+691 e il km 12+371 in direzione Roma a Sessa Aurunca. Questo intervento, seppur limitato nel tempo, è essenziale per restituire piena funzionalità alla strada e tutelare la sicurezza di tutti gli utenti.

Lavori di ripristino della pavimentazione stradale danneggiata per la costruzione della linea elettrica e la Domiziana si restringe. Il restringimento interesserà la tratta della Ss 7 Quater dal km 13+691 al km 12+371 direzione Roma nel comune di Sessa Aurunca. Il restringimento impone il. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Lavori all'asfalto dopo l'intervento sulla linea elettrica, la Domiziana si 'restringe'

In questa notizia si parla di: lavori - linea - elettrica - domiziana

Lavori sulla linea ferroviaria tra Modena a Bologna, treni cancellati e bus sostitutivi - Nei giorni 17 e 18 maggio, i lavori di manutenzione straordinaria sulla linea Bologna – Piacenza comporteranno cancellazioni di treni tra Modena e Bologna.

Lavori all'asfalto dopo l'intervento sulla linea elettrica, la Domiziana si 'restringe'.

Palermo, lavori in via Crispi: dopo la rete elettrica al via l’asfaltatura - PALERMO – Terna, in collaborazione con il Comune di Palermo, avvierà il 17 giugno un intervento di asfaltatura lungo via Francesco Crispi, nei pressi di piazza XIII Vittime, in un tratto già ... Scrive msn.com

Palermo, Terna: “Ammodernamento rete elettrica, lavori di asfaltatura in via Crispi” - ] ... Come scrive blogsicilia.it