Sì, ne vale davvero la pena comprare il libro appena uscito in Italia ( "La tomba di Lenin", Settecolori, 2025 ) del giornalista e scrittore americano David Remnick, uno che ha trascorso molti anni in U e che l'ha rovistata in lungo e in largo. Vale la pena affrontarne le intense e documentatissime 800 pagine in cui sono raccontati punto per punto gli anni del mancato "disgelo" post staliniano in U, i personaggi, le idee e le canagliate di quegli anni. E a meno che ci teniate a farvi del male, ossia rinunciare a capire il come e il perché dell'autodistruzione del comunismo reale, allora no, allora lasciatelo perdere questo libro la cui insegna dovrebbe essere: "Lavoratori di tutto il mondo, perdonateci".