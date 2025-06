Lavorare da casa ma sul serio Chi lo distrugge e chi lo merita

Lavorare da casa: sogno o incubo? È il dilemma che molti hanno affrontato, tra entusiasmo e sfide quotidiane. All’inizio, pareva tutto perfetto: ciabatte comode, caffè fatto a casa, libertà di gestire il proprio tempo. Ma col tempo, sono emersi i veri protagonisti di questa rivoluzione lavorativa. Chi la merita veramente? Scopriamo insieme chi sta rivoluzionando il modo di lavorare da remoto e chi, invece, ha trasformato questa opportunità in un’occasione sprecata.

Ci siamo passati tutti, almeno una volta. L’euforia della prima call in ciabatte, il caffè fatto con la moka di casa e non con la macchinetta dell’ufficio, la sensazione che finalmente lavoro e vita potessero coesistere nello stesso spazio. Il lavoro da casa, nato per necessità durante la pandemia, ha avuto l’ambizione di diventare la nuova normalità. E per un po’, lo è stata. Poi però sono arrivati i “T***s”, quelli che lavorano solo martedì, mercoledì e giovedì. I “mouse jiggler”, che simulano l’attività al computer per portare a spasso il cane senza farsi notare. I “polilavoratori”, che incastrano due o tre impieghi alla volta grazie all’assenza di occhi indiscreti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Lavorare da casa, ma sul serio. Chi lo distrugge e chi lo merita

