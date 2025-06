L’auto medica di Grosseto coinvolta in un incidente | infermiera in ospedale

Questa mattina a Grosseto, un incidente all’incrocio tra via Fellini e via De Curtis ha coinvolto l’automedica del 118, impegnata in un intervento di emergenza con sirena attiva. La pronta risposta della centrale ha attivato immediatamente una seconda automedica per garantire la continuità dell’assistenza. Fortunatamente, il personale coinvolto sta bene e le operazioni di soccorso sono proseguite senza ulteriori complicazioni.

GROSSETO – Questa mattina poco prima delle 9,15 a Grosseto, all’incrocio fra via Fellini e via De Curtis, si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolta l’automedica del 118. Il mezzo di emergenza stava operando un soccorso con sirena attiva. In sostituzione, per assicurare l’attività, la centrale del 118 ha subito attivato la seconda automedica di Grosseto e l’assistenza per questo secondo episodio. Fortunatamente il personale dell’automedica non ha riportato gravi conseguenze. L’infermiera è stata trasportata al pronto soccorso di Grosseto in codice giallo, dove è rimasta per gli accertamenti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

