Lautaro suona la carica ma l'Inter si deve svegliare | Dobbiamo imparare a sporcarci le mani

Lautaro Martinez infiamma il cuore dei tifosi nerazzurri con il suo secondo gol al Mondiale per Club, accendendo la speranza di una rimonta epica contro l'Urawa. Tuttavia, l'Inter deve svegliarsi e imparare a sporcarci le mani, perché il vero successo nasce dalla determinazione e dal miglioramento continuo. Solo così potremo trasformare questa squadra in una vera forza internazionale. Continua a leggere.

Lautaro Martinez ha segnato il suo secondo gol al Mondiale per Club, iniziando la rimonta contro l'Urawa che ha portato al primo successo dell'Inter. Ma senza esaltare e convincere: "Serve una mentalitĂ diversa, mi spiace per un altro gol preso al primo tiro contro. Dobbiamo migliorare in tante cose". 🔗 Leggi su Fanpage.it