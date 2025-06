Lautaro Martinez da solo | Chivu studia le alternative per non isolare il Toro

Lautaro Martinez, protagonista assoluto dell’attacco nerazzurro, si trova a dover affrontare una sfida cruciale nella fase a gironi del Mondiale per Club: mantenere alta la sua efficacia mentre Chivu esplora tutte le possibilità tattiche per non isolare il Toro. La partita di questa sera contro l’Urawa Reds potrebbe essere decisiva per il percorso dell’Inter verso gli ottavi. La strategia e le alternative sono pronte a fare la differenza.

Lautaro Martinez e un attacco ridotto ai minimi termini: lo scenario per il centravanti argentino e i possibili moduli. Lautaro Martinez solo in attacco, Chivu pensa alle opzioni per aiutare il Toro. Questa sera, nella seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club, l’ Inter è obbligata a vincere contro l’ Urawa Reds per non complicare la corsa verso gli ottavi di finale. Anche il Corriere dello Sport conferma la possibile novità di modulo, complice anche un attacco ridotto ai minimi termini che lascia ‘solo’ capitan Lautaro: il quotidiano romano parla di ipotesi come il 3-4-1-2 o il 3-4-2-1 QUOTE INTER URAWA – Dopo il pareggio col Monterrey l’Inter di Cristian Chivu sfida i giapponesi dell’Urawa nella seconda giornata del gruppo E del Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro Martinez da solo: Chivu studia le alternative per non isolare il Toro

