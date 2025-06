Lautaro a Dazn | Dobbiamo alzare il nostro orgoglio e sporcarci le mani Il mio gol? Quando la palla è andata in angolo ho pensato solo ad una cosa

Lautaro Martinez, cuore pulsante dell'Inter e capitano carismatico, ha condiviso le sue emozioni dopo una vittoria cruciale contro gli Urawa Red Diamonds. La sua determinazione e il suo orgoglio sono palpabili: quando la palla ha sfiorato l'angolo, tutto ciò a cui ha pensato è stato di sporcarsi le mani e dare il massimo. Scopriamo insieme come Lautaro ci ispira a lottare sempre con passione e dedizione.

L’attaccante e capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta contro gli Urawa Red Diamonds. Intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del postpartita di Inter Urawa Red Diamonds, sfida del 2° turno del Mondiale per Club, Lautaro Martinez ha parlato così. VITTORIA IMPORTANTE – « Sicuramente sì, lo abbiamo detto la prima gara e all’inizio di questa competizione che le partite saranno tutte così. Incontriamo squadre di altri continenti, giocano in questa maniera. Io vengo dal Sudamerica e ho visto anche le squadre sudamericane come stanno giocando. Hanno tanto cuore e noi come squadra dobbiamo alzare il nostro orgoglio, essere umili, saper soffrire. 🔗 Leggi su Internews24.com