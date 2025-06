L’attivista palestinese Mahmoud Khalil è libero l’ordine del giudice contro Trump

L’attivista palestinese Mahmoud Khalil, laureato alla Columbia University, torna libero dopo oltre tre mesi di detenzione, mentre un giudice federale ha respinto le accuse contro di lui, affermando che non rappresenta alcun rischio. Khalil ha criticato l’amministrazione Trump, dichiarando che “ha scelto la persona sbagliata” da perseguire tra gli studenti manifestanti. Una vittoria importante per la libertà di espressione e i diritti civili.

Mahmoud Khalil, laureato alla Columbia University e attivista, ha dichiarato che l’amministrazione Trump “ha scelto la persona sbagliata” da prendere di mira nella repressione degli studenti manifestanti, dopo essere stato rilasciato su cauzione dopo oltre tre mesi di detenzione. Venerdì un giudice federale ha stabilito che il palestinese non rappresenta un rischio di fuga né una minaccia per la sua comunità e può essere rilasciato, mentre prosegue la procedura di immigrazione. Il signor Khalil è stato una voce di spicco nelle proteste pro-palestinesi in Colombia lo scorso anno e il suo arresto, avvenuto l’8 marzo, ha scatenato manifestazioni a New York e Washington DC. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - L’attivista palestinese Mahmoud Khalil è libero, l’ordine del giudice contro Trump

