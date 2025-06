Ha cancellato lo storico Pride di Budapest, reso impossibile la vita alle persone transessuali, ostacolato le unioni gay. Eppure, Viktor Orbán punta a molto di più. Parola della regista Mária Takács (che però, a sfilare, andrà). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

L'attivista Mária Takács: «Orban non ci fermerà: al Pride di Budapest andrò, e non lascerò mai l'Ungheria come fanno in tanti, le mie sorelle sono qui»