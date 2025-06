L’attesa per il nuovo Super Mario 3D potrebbe essere molto lunga grazie a Donkey Kong per due ex-Nintendo

L’attesa per il nuovo Super Mario 3D potrebbe durare più a lungo del previsto, e il motivo si chiama Donkey Kong Bananza. Previsto per Nintendo Switch 2 il 17 luglio, questo titolo ha acceso l’entusiasmo tra i fan grazie al recente Direct dedicato. Ma l’elevata qualità delle immagini ha sollevato sospetti sul coinvolgimento del prestigioso team EPD. La domanda ora è: cosa ci aspetta nel futuro di questa emozionante collaborazione?

L’attesa per il prossimo Super Mario 3D potrebbe essere ben più lunga del previsto ed il motivo ha un nome preciso: Donkey Kong Bananza. Il titolo, previsto su Nintendo Switch 2 il 17 luglio sta generando enorme entusiasmo dopo il recente Direct a lui dedicato. Ma la qualità mostrata nel materiale promozionale ha portato molti a sospettare che dietro al progetto ci sia il team EPD (Entertainment Planning & Development), il più prestigioso studio interno di Nintendo, responsabile di capolavori come The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Tears of the Kingdom e Super Mario Odyssey. Questa teoria non nasce dal nulla, come riporta NintendoLife: Kit Ellis e Krysta Yang, due ex-dirigenti di Nintendo America, hanato pubblicamente che, se davvero Donkey Kong Bananza è sviluppato da EPD, allora il prossimo Super Mario 3D potrebbe essere ancora molto lontano nel tempo. 🔗 Leggi su Game-experience.it