L' attaccante Andrea Zini è il primo acquisto dell' Ancona per la stagione 2025-2026

L’Ancona si prepara con entusiasmo alla nuova stagione, inaugurando il suo progetto con un acquisto di grande impatto: Andrea Zini. Attaccante classe 1998, con esperienze in Serie C, porta con sé talento e determinazione. La sua presenza sin dal ritiro promette di infondere nuova energia alla squadra, rafforzando le ambizioni del club. La dirigenza annuncia ufficialmente l’arrivo di Zini, segnando un passo importante verso il successo.

ANCONA – Andrea Zini è il primo acquisto dell’Ancona per la stagione 2025-2026. L’attaccante, classe 1998, con un passato anche in serie C, categoria professionistica dove vanta 16 presenze, sarà quindi a disposizione di mister Agenore Maurizi sin dal ritiro. A comunicarlo è stata la stessa. 🔗 Leggi su Anconatoday.it