L’Atalanta accelera per Kamaldeen Sulemana attaccante ghanese del Southampton

L’Atalanta accelera con determinazione per portare in nerazzurro Kamaldeen Sulemana, talento ghanese del Southampton. Con un mix di velocità, tecnica e impressionante impatto fisico, Sulemana potrebbe rappresentare la nuova freccia nell’arco di Gasperini. La trattativa è avviata e il club bergamasco punta a chiudere quanto prima, puntando sul potenziale di un giocatore che potrebbe rivoluzionare l’attacco. L’affare si prospetta caldo: il futuro di Sulemana tra le fila dell’Atalanta si avvicina.

L’ Atalanta sta accelerando per Kamaldeen Sulemana. Trattativa in corso con il Southampton per l’esterno offensivo ghanese (connazionale e omonimo del centrocampista atalantino Ibrahim Sulemana, più giovane di un anno) allenato la scorsa stagione per quattro mesi da Ivan Juric nella sua sfortunata parentesi sulla panchina dei Saints. Attaccante di impatto fisico, buona tecnica, dribbling e velocità, non molto prolifico a livello realizzativo, Sulemana piace alla Dea per avere un’ulteriore opzione offensiva: il suo eventuale acquisto prescinde della partenza o meno di Lookman. Arrivato nel calcio europeo da minorenne nel campionato danese con la maglia del Nordsjaelland, con cui ha collezionato 43 partite con 14 gol, Sulemana è poi esploso nella Ligue 1 francese nel Rennes, infilando 47 presenze con 6 gol e 4 assist. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’Atalanta accelera per Kamaldeen Sulemana, attaccante ghanese del Southampton

