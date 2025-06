L'assurda storia del testamento di Pavel Durov | 106 figli con un patrimonio congelato

L'incredibile vicenda del testamento di Pavel Durov, il visionario fondatore di Telegram, svela un patrimonio di 13,9 miliardi di dollari congelato in attesa di essere ereditato da 106 figli, tra relazioni ufficiali e donazioni di sperma. Un piano sorprendente che mira a garantire un futuro stabile per le generazioni a venire. Ma cosa si cela dietro questa mossa audace? Scopriamolo insieme.

Il fondatore di Telegram ha deciso di lasciare i suoi 13,9 miliardi di dollari a 106 figli — sei avuti da relazioni ufficiali, gli altri tramite donazione di sperma — ma nessuno potrĂ ricevere l'ereditĂ prima di trent’anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: figli - assurda - storia - testamento

Sentenza assurda: uccise e seppellì i figli neonati in giardino, niente carcere per Chiara Petrolini. “Non può rifarlo” - Una sentenza sconvolgente ha coinvolto Chiara Petrolini, responsabile della morte e sepoltura dei suoi neonati in giardino.

C'è una storia che continua ad affascinare chiunque ami il cinema: quella del diario di Heath Ledger. Quando accettò di interpretare il Joker ne "Il cavaliere oscuro", decise di chiudersi in una stanza d’albergo per settimane. Nessun contatto con l’esterno, ness Vai su Facebook

Com’è il nuovo album dei Club Dogo, la guida alle canzoni: la grandezza di un testamento.

Il figlio interrompe ogni rapporto e rifiuta le chiamate, lei lo esclude dal testamento: la storia di una mamma - Una madre britannica ha raccontato a un quotidiano inglese il difficile rapporto con il figlio, che da cinque anni ha scelto di interrompere ogni contatto ... Secondo fanpage.it

Stefano D'Orazio, svolta nel testamento: Francesca Michelon è figlia legittima. "Contro di me una guerra inimmaginabile" - Dopo un lungo periodo di silenzio, Francesca Michelon – riconosciuta legalmente dal tribunale di Roma come figlia di Stefano D’Orazio, storico batterista dei Pooh – ha deciso di raccontare la propria ... Da msn.com