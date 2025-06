Laser del fucile di viv | gli sviluppatori parlano del crossover tra helluva boss e hazbin hotel

Il mondo di Helluva Boss si prepara ad un evento molto atteso: il primo crossover ufficiale con Hazbin Hotel. Questa collaborazione tra le due serie, entrambe ambientate nello stesso universo infernale, sta generando grande fermento tra i fan e gli appassionati di animazione. La notizia è stata anticipata da alcune dichiarazioni di Brandon Rogers, voce di Blitzø, che ha lasciato intendere come questa fusione tra i personaggi possa riservare sorprese inaspettate. In questo approfondimento, verranno analizzati i dettagli più recenti riguardo a questa collaborazione e le possibili dinamiche tra le figure protagoniste delle due produzioni.

Hazbin Hotel confermate nuove stagioni e una serie crossover: l'Hellaverse è sempre più realtà; Non solo anime: Helluva Boss raggiungerà Hazbin Hotel su Prime Video - Trailer per Love, Death & Robots; Hazbin Hotel, Stagione 3 e 4 annunciate ancor prima di vedere qualcosa sulla Stagione 2.

Hazbin Hotel confermate nuove stagioni e una serie crossover: l'Hellaverse è sempre più realtà - dove Charlie di Hazbin Hotel e Blitzo di Helluva Boss si incrociano per la prima volta, accendendo le speranze di un crossover vero e proprio. Come scrive msn.com

Helluva Boss Actor Brandon Rogers on New Season Being Uncensored, Hazbin Hotel Crossover - Brandon Rogers, the voice of Blitzo, talks about how Helluva Boss will be uncensored and teases the crossover with Hazbin Hotel. Riporta nerdreactor.com