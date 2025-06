L’area ex mattatoio si trasforma Nuova azienda e posti di lavoro

Una nuova vita prende forma nell’area dell’ex mattatoio di San Giovanni: ieri è stata posata simbolicamente la prima pietra della Visia Lab, innovativa azienda toscana leader nella diagnostica in vitro. Con un ampliamento di quattro volte rispetto all’attuale sede, questa iniziativa non solo rafforza il settore sanitario locale, ma crea anche nuovi posti di lavoro e opportunità di crescita. Un passo importante verso un futuro più prospero e all’avanguardia per il nostro territorio.

Simbolica posa della prima pietra, ieri mattina a San Giovanni, per la costruzione della nuova sede della Visia Lab, azienda toscana leader nella diagnostica in vitro e tra le realtà più dinamiche e proiettate all’internazionalizzazione del territorio. Sorgerà nell’area dell’ex mattatoio ormai dismesso da tantissimi anni in Via Concetto Marchesi, sarà circa quattro volte più grande rispetto all’attuale edificio presente a poche centinaia di metri in Via Martiri della Libertà e vedrà, all’atto del suo insediamento, anche l’assunzione di altre 5-8 unità operative in una superficie totale di 2600 metri quadrati con un ampia aree verde e che ospiterà laboratori all’avanguardia, spazi produttivi, uffici progettati all’insegna della sostenibilità e aree dedicate alla ricerca e sviluppo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’area ex mattatoio si trasforma. Nuova azienda e posti di lavoro

