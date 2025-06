L’anima dell’estate a Gatteo Mare

Da diciannove anni il gruppo di animazione Gatteo Mare Summer Village, come voluto dall'associazione Gatteo Mare Turismo, coordina tutti gli spettacoli estivi, fa ballare i turisti in spiaggia da maggio a settembre, nei 30 stabilimenti balneari della localitĂ turistica. Sono 25 i giovani, dai 18 ai 30 anni, che mattina, pomeriggio e sera hanno il compito di far divertire i turisti con attivitĂ in spiaggia, nelle piazze e in strada. Per il nono anno capo animatore è Stefano Benossa originario di Torino ma ormai da 8 anni residente a Gatteo Mare. Presidente della Gatteo Mare Turismo è Massimo Bondi che è anche presidente della cooperativa bagnini Gatteo Mare.

