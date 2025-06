L’analisi di Vespa Il corteo sarà un esame per il campo largo

L’analisi di Vespa sul corteo rappresenta un esame fondamentale per il campo largo, rivelando come le dinamiche politiche e sociali si intreccino in un momento cruciale. Mentre Trump chiede all’Iran una resa senza condizioni senza successo, emerge la forza di una nazione che sa difendersi, nonostante le sfide. Rispetto alla resa dell’Italia nel ’43, il contesto attuale ci invita a riflettere sulle strategie di resistenza e negoziazione.

Vespa La richiesta di Trump all'Iran di una resa senza condizioni è stata inutile e sgarbata. E infatti è stata respinta. L'Iran sarà pure il Male Assoluto, ma è una nazione in piedi che sta dimostrando di sapersi difendere, nonostante i durissimi colpi subiti. (La sorpresa, semmai, è la difficoltà di Israele di parare tutti i colpi). Resa incondizionata agli Alleati fu quella dell'Italia l'8 settembre del '43 a Cassibile e quella della Germania l'8 maggio del '45 a Berlino. Esempi improponibili. Trump non ha una gran voglia di entrare in guerra. Generali e politici sono divisi e il suo elettorato non gradisce.

Le proteste da Los Angelesa New York. Dopodomani corteo a Washington (di Roberto Festa) Vai su Facebook

