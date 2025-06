Lampo di Carboni al fotofinish | l’Inter batte l’Urawa in rimonta

un incredibile lampo di carboni al fotofinish, regalando all’Inter una vittoria in rimonta contro l’Urawa Reds. Dopo aver dominato il gioco e affrontato momenti di difficoltà, i nerazzurri hanno trovato nel finale il gol decisivo grazie all’argentino, scrivendo una pagina emozionante nel loro cammino mondiale. Un successo che dimostra come la determinazione possa fare la differenza fino all’ultimo secondo.

I nerazzurri riescono a centrare il bersaglio grosso grazie al sigillo dell’argentino a pochi minuti dal gong: le emozioni della gara Avendo in mano il pallino del gioco per quasi tutta la gara, l’Inter si schioda da quell’ 1-1 che fino qualche minuto fa ne sembrava caratterizzarne il percorso al Mondiale per Club. Dopo il Monterrey, infatti, anche l’Urawa Reds è riuscita a mettere in difficoltà i nerazzurri che, però, sono riusciti a trovare l’energia per rispondere al vantaggio di Watanabe al minuto 11. Una magia di Lautaro Martinez ha infatti riequilibrato il parziale prima del lampo di Valentin Carboni con il quale al minuto 93? i nerazzurri hanno completato la rimonta. 🔗 Leggi su Calciomercato.it