L’allegro bancomat dei film targati Pd

In un vortice di scandali e responsabilità nascoste, il sistema Franceschini si rivela come il vero epicentro delle problematiche italiane, tra progetti invisibili e registi fittizi. La verità sta emergendo, ma le accuse si sprecano, mentre l’Italia cerca di fare luce su un panorama politico avvolto da ombre e inganni. Continua a leggere per scoprire cosa si cela dietro le quinte di questa intricata vicenda.

L’Italia non ha finanziato solo progetti che nessuno vede, ma anche finti registi come il killer di Villa Pamphili. Il pentolone ora è stato scoperchiato, ma i dem rigirano la frittata. Accusano il governo e nascondono la vera causa: il sistema Franceschini. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - L’allegro bancomat dei film targati Pd

L'allegro bancomat dei film targati Pd