L’aia dei ricordi | tra paglia conti a occhio e primi turbamenti

Non parlo della città olandese poco sopra il livello del mare, né dell’Associazione Italiana Arbitri. L’ aia, per me, era il palcoscenico delle prime esperienze – non solo agricole – dietro il comodo sipario dei pagliai di fieno e di paglia. Fin da piccolo mi cimentavo nei miei calcoli dopo aver terminato l’opera di coibentazione: prima si toglievano erba e sassi, poi si zappettava leggermente il terreno, lo si bagnava con acqua e “buttino”?–?una miscela che, asciugata al sole, formava una crosta impermeabile simile a un foglio catramato. Arrivavano quindi i carri trainati dai buoi e, con pali e scale, caricavano fino a 15?20 crocetti (circa sei quintali di grano, a seconda della resa o della varietà). 🔗 Leggi su Lortica.it