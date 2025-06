L'aereo si schianta e prende fuoco durante l'atterraggio per evitare una tartaruga | morti il pilota e un passeggero

Un drammatico incidente aereo in North Carolina scuote le cronache: un pilota ha perso la vita e un passeggero è rimasto ferito dopo che il velivolo, cercando di evitare una tartaruga sulla pista, si è schiantato e incendiato durante l’atterraggio. Un episodio che mette in luce l’estrema imprevedibilità dei voli e la sfida di garantire la sicurezza aerea. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa tragica vicenda.

Un pilota è morto e un passeggero è rimasto ferito in un incidente aereo il 3 giugno in North Carolina. Secondo il rapporto diffuso dagli investigatori della NTSB, il pilota avrebbe cercato di evitare una tartaruga sulla pista. L’aereo si è poi schiantato e ha preso fuoco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

