Ladri nella sede degli “angeli dei trapianti”. Missioni a rischio, appello per ripartire.

Se da un lato i "Angeli dei Trapianti" sono il cuore pulsante della solidarietà a Firenze, dall’altro si trovano ad affrontare un duro colpo: il furto della loro sede. Un episodio che mette a rischio missioni e speranze di vite salvate. È il momento di unirci per sostenere chi dedica ogni giorno a fare il bene e ripartire con rinnovata forza. Perché la solidarietà non si ferma davanti a nulla.

Firenze, 21 giugno 2025 – C'è chi vive aiutando il prossimo e chi invece spende la propria esistenza nella miseria morale. Come i ladri che la scorsa notte hanno svaligiato la sede fiorentina del Nopc, il Nucleo operativo di protezione civile. Tuttili conoscono come " angeli dei trapianti ": è l'associazione di Firenze fondata da Massimo Pieraccini che da oltre 30 anni si occupa di logistica dei trapianti. Tradotto: preleva e consegna in tutto il mondo le cellule necessarie ai trapianti per i malati di leucemia. Per farlo serve grande capacità di organizzazione, velocità, maestria nel gestire gli imprevisti perché il tempo a disposizione è poco prima che le cellule staminali diventino inservibili e spesso il prelievo avviene in un continente e la consegna in un altro.