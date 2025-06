Lacrime e rose bianche per l’addio al piccolo Mohamed annegato a Bilancino

In un fragile abbraccio di lacrime e rose bianche, Firenze si stringe al dolore di una comunità sconvolta dalla perdita di Mohamed Erraji, il tenace bambino di 10 anni che ha trovato il suo tragico addio nel lago di Bilancino. Centinaia di cuori si sono radunati per l’ultimo saluto, testimoniando un affetto che supera ogni dolore. La speranza di conforto e ricordo accompagnerà sempre il ricordo di Mohamed.

Firenze, 21 giugno 2025 – Una folla commossa, in lacrime, per cercare di consolare una famiglia distrutta da un dolore indicibile. Oltre 300 persone sono arrivate stamani alle Cappelle del Commiato di Careggi per l’ultimo saluto a Mohamed Erraji, il bambino di 10 anni annegato, la scorsa domenica, nel lago di Bilancino. La salma del piccolo, dopo il lavaggio e le cerimonie di rito, è stata portata nel piazzale esterno dove si erano radunate tutte le persone: la bara bianca è stata messa nel centro ed è iniziata la preghiera con gli uomini e i bambini disposti su diverse file. Poi l’Imam di Firenze Izzedin Elzir ha preso la parola: «Un bambino – ha detto – è una pagina bianca, tutta da scrivere e oggi è difficile pensare di doverlo salutare. 🔗 Leggi su Lanazione.it