Sarah Jessica Parker, icona di stile e protagonista di Sex and the City, non si lascia catturare dal trend del momento dei Labubu. Mentre molti sono rapiti da questa moda passeggera, lei preferisce rimanere fedele alla sua eleganza senza tempo. La sua scelta riflette un principio di autenticità e raffinatezza, dimostrando come il vero stile non segua le mode, ma le supera con classe. Ecco perché la sua opinione vale più di mille follower.

L'icona di stile nella vita, e nei panni di Carrie Bradshaw, ha dichiarato che no, non appenderebbe un Labubu alla sua borsa. E non per snobismo: ecco perché. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Labubu-mania, Sarah Jessica Parker non cede al trend del momento

