Laboratori sui rifiuti giocando E un eco-assegno ai vincitori

Scopri un mondo di creatività e sostenibilità con i nostri 24 laboratori sui rifiuti, pensati per coinvolgere studenti dalla materna alle medie Dante Alighieri. Due entusiasmanti contest aspettano i giovani partecipanti: "Un messaggio al futuro", dove i bambini immaginano il mondo nel 2050, e un secondo dedicato a un Tg dal... che stimola la fantasia e la narrazione. E per i vincitori, un eco assegno speciale: premiando l'impegno e l'originalità in nome del pianeta.

Ventiquattro laboratori, dalla scuola materna alla scuola media Dante Alighieri. Due contest, il primo "Un messaggio al futuro" per gli alunni delle scuole elementari che, guidati dai loro insegnanti, hanno immaginato di vivere nel 2050, scrivendo sul retro di una cartolina brevi testi o slogan per raccontare ai bambini del presente come la sostenibilità avesse trasformato il mondo e quali lezioni erano state apprese. E un contest "Un Tg dal futuro" per gli alunni delle medie, che hanno realizzato video-telegiornali immaginando di vivere nel 2050. È il progetto di educazione alla sostenibilità promosso dal Comune di Pero in collaborazione con Amsa - Gruppo A2A che si è chiuso nei giorni scorsi con la cerimonia di premiazione delle classi vincitrici e la consegna simbolica di un Ecoassegno per l’acquisto di materiali didattici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Laboratori sui rifiuti... giocando. E un “eco-assegno” ai vincitori

In questa notizia si parla di: laboratori - rifiuti - giocando - assegno

Laboratori sui rifiuti... giocando. E un “eco-assegno” ai vincitori.

Laboratori sui rifiuti... giocando. E un “eco-assegno” ai vincitori - Ventiquattro laboratori, dalla scuola materna alla scuola media Dante Alighieri. ilgiorno.it scrive

Milano, la seconda vita dei rifiuti diventa un gioco per l’estate - E poi esplorare parchi e giardinetti di città, costruire oggetti e partecipare a laboratori Milano, 28 luglio 2017 - Si legge su ilgiorno.it